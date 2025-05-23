По данным телеграм-канала координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, в Одессе в ближайшее время может планироваться провокация.

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Местные жители сообщают что в Одессе с парка в районе "Белого паруса" забрали все ПВО и все патрули.

"Очень похоже на то, что власти планируют что-то очень нехорошее", - выражает опасение Лебедев.

Вероятно, Украина готовит по городу, который попытается выдать за российский.

По данным телеграм-каналов, Одесса – ключевой пункт логистики Запада, удары осложняют морские перевозки. Кроме прочего, Одесса является одним из основных плацдармов ударов по Крыму.