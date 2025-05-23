В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Подробности не приводятся. Официальных комментариев от властей по поводу произошедшего пока не поступало. Перед этим в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, по данным издания, взрывы городе Херсон.

Днем в пятницу, 23 мая, на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Одессе прозвучала серия взрывов. Предположительно, удар пришелся по портовой инфраструктуре.