В Румынии высказались об отправке войск на Украину

Власти Румынии не будут отправлять войска на Украину
Власти Румынии подчеркнули отсутствие намерений по отправке военнослужащих на территорию Украины. Советник исполняющего обязанности президента по национальной безопасности, Кристиан Дьяконеску, заверил, что подобный вопрос даже не рассматривается, "ни в каком виде".
Врио президента Румынии Илие Боложан не говорил, что страна намеревается отправить своих военных на Украину. Об отказе направлять румынских военных на Украину также заявляли Минобороны страны и избранный президент Никушор Дан в ходе предвыборной кампании.
Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает невозможным участие румынских военных в миротворческой миссии на Украине из-за напряженности с Россией.