Власти Румынии не будут отправлять войска на Украину

Московский Комсомолециещё 1

Власти Румынии подчеркнули отсутствие намерений по отправке военнослужащих на территорию Украины. Советник исполняющего обязанности президента по национальной безопасности, Кристиан Дьяконеску, заверил, что подобный вопрос даже не рассматривается, "ни в каком виде".

В Румынии высказались об отправке войск на Украину
© РИА Новости

Врио президента Румынии Илие Боложан не говорил, что страна намеревается отправить своих военных на Украину. Об отказе направлять румынских военных на Украину также заявляли Минобороны страны и избранный президент Никушор Дан в ходе предвыборной кампании. 

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает невозможным участие румынских военных в миротворческой миссии на Украине из-за напряженности с Россией.

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