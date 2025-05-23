Специалисты американского JPMorgan Chase опубликовали прогнозы завершения кризиса на Украине. По мнению экспертов, он завершится уже к июлю этого года.

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При этом южнокорейский сценарий банкиры назвали максимально благоприятным для Запада. Вероятность его реализации, по их мнению, составляет 15%.

Наиболее же вероятным вариантом завершения кризиса на Украине, как считают аналитики JPMorgan, станет грузинский сценарий.

По мнению экспертов, шансы на то, что сбудется именно этот вариант, - 50%. Он будет не самым лучшим, но и не самым критичным для Европы и США, добавили банкиры.

Но самым плохим для Запада, по прогнозу банка, станет белорусский сценарий, который может воплотиться с вероятностью 15%, как и первый.

Россия в таком случае добьется полной победы, что окончательно разрушит сложившуюся после Второй мировой войны старую мировую систему.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя.