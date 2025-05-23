В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

Аналитики инвестиционного банка из США JPMorgan спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине.

Согласно докладу компании, аналитики ожидают окончания конфликта к июлю 2025 года. Заключение «неидельной сделки» ожидается к концу второго квартала 2025 года — с 1 апреля по 30 июня. Впрочем, эксперты полагают, что полноценным окончанием конфликта это не станет.

«Поскольку у Европы заканчивается оружие, у Украины — солдаты, у США — терпение, а трансатлантическое единство слабеет, Зеленский, скорее всего, будет вынужден в этом году вести переговоры с Россией об урегулировании, которое заморозит боевые действия, но не станет полноценным мирным соглашением», — сказано в докладе.

Помимо этого, аналитики также спрогнозировали варианты окончания конфликта. Вероятность в 50% они отдали «грузинскому» сценарию развития событий — в нем Украина не получит надежных гарантий безопасности, после чего окажется в сфере влияния России, но через несколько смен власти. 20% вероятности они отдали «израильскому» варианту — Украина получит гарантий безопасности от стран Запада, но без ввода войск. При таком развитии событий Украине придется остаться милитаризированной страной, ожидающей нового витка конфликта.

Кроме того, с вероятностью в 15% аналитики ожидают «южнокорейского» и «белорусского» сценария. Первый подразумевает получение гарантий безопасности и ввод иностранных войск — этот вариант в докладе называется лучшим для Украины. «Белорусский» вариант, напротив, называют наихудшим. Согласно ему, Украина полностью попадет в зависимость от России.