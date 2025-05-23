В ООН приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной

ООН приветствует обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.

«Мы надеемся, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации ситуации», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило, что в рамках договорённостей в Стамбуле в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских человек.

Украине в ходе обмена передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Минобороны также сообщило о планах продолжить масштабный обмен пленными в ближайшие дни.