Британская газета The Telegraph сообщает, что российские войска начали активно применять в зоне СВО тактику «тройного удушающего захвата», которая, по данным издания, позволяет эффективно подавлять оборону ВСУ.

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Согласно публикации, эта стратегия включает три этапа: сначала наземные атаки вынуждают украинские войска закрепиться на позициях, ограничивая их мобильность. Затем дроны-разведчики фиксируют расположение сил ВСУ в реальном времени, минимизируя их возможность для маневра. На завершающем этапе ключевые позиции подвергаются ударам авиабомб с большого расстояния.

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Эксперты издания отмечают, что такая тактика ставит украинских военных перед сложным выбором: удерживать позиции, неся большие потери, или отступать, становясь более уязвимыми для атак. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подтвердил, что интенсивность боев возросла, а подобные методы сильно изматывают подразделения ВСУ.

Ранее освобожденные пленные ВСУ заявили об отказе воевать снова.