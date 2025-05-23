Стали известны подробности удара "Искандера" по Одессе

Стали известны подробности удара ОТРК "Искандер-М" по Одессе. По данным "Донбасского партизана", две ракеты поразили инфраструктуру морского торгового порта в районе 2-3 причалов.

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В этот момент осуществлялась разгрузка и обслуживание судов, которые используют для скрытой логистики и снабжения Военно-морских сил Украины и прибрежных формирований Нацгвардии. В результате первого прилета "Искандера" был поврежден оперативный штаб управления грузопотоками, уничтожен склад, где хранились комплекты дистанционного управления и бортовые узлы для безэкипажных катеров. Вторая ракета накрыла стоянку вспомогательных судов ВМСУ.

От взрывов погибли и получили ранение не менее 24 военнослужащих. Два корабля "Крым" и "Титан", используемых в качестве плавбаз и радиотехнических платформ, повреждены осколками. На корпусах зафиксированы пробоины, частично нарушена целостность надстройки, элементы мачт и РЛС. Судна потеряли функциональность и, вероятно, подлежат буксировке в ремонтную зону.

Напомним, ранее в Сети появились фото и видео густого белого дыма Одессе, снятого очевидцами. Местные жители сообщали о взрыве в порту.