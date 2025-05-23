Украинские беспилотники атаковали Шебекино и Уразово

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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В Шебекино дрон сдетонировал на территории предприятия, пострадало остекление административного здания. В селе Новая Таволжанка дрон ударил по сельхозпредприятию, повреждена крыша здания.

Украинские войска также атаковали Уразово Валуйского округа. Был поврежден инфраструктурный объект связи.

До этого в Шебекино беспилотник ударил по частному дому, из-за чего пострадали две женщины и семилетний ребенок. Женщины получили баротравмы и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку с контузией отправили в областную детскую больницу.

Незадолго до того беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино в Белгородской области.