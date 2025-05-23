Украина запустила в производство дрон «Батяр»

Украинская компания DeepStrikeTech запустила в производство дрон «Батяр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Отмечается, что внешне «Батяр» напоминает российский дрон «Герань», но отличается характеристиками. Как рассказали производители «Батяра», дрон может пролетать до 800 км и несет на себе 18 кг боевой части. При этом, область его использования выходит за рамки дрона-камикадзе — его можно запускать в качестве ложной цели или даже бомбардировщика.

Источник также напоминает, что это уже не первый беспилотник на вооружении ВСУ, который внешне похож на «Герань» — ранее украинские военные стали применять похожие беспилотники UAS SETH.

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