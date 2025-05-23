Путин потребовал лучше продвигать российские вооружения за рубежом

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами для продвижения российских вооружений на экспорт.

"Для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений", - сказал глава государства на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

Он пояснил, что надо предлагать зарубежным партнерам не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг - "от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов".