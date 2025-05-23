Путин: опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом
Опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом — как в части тактики, так и в сфере вооружений, заявил российский лидер Владимир Путин.
Об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
«Наш опыт ведения специальной военной операции — как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия — внимательно изучается и политическим руководством, командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», — подчеркнул Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного ОПК.