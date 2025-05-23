Причиной конфликта на Украине стали провокации США и Евросоюза против России. Об этом в интервью Mysl Poska заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он указал, что еще в 2008 году президент России Владимир Путин четко дал понять, что вступление Украины в НАТО рассматривается Москвой как экзистенциальная угроза для РФ. Миршаймер сравнил Карибский кризис 1962 года и конфликт на Украине, назвав эти ситуации «удивительно похожими».

«Проблема в том, что на Западе не видят во вступлении в НАТО Украины экзистенциальной угрозы, но легко говорить об этом, сидя в Швейцарии. Однако для России, которая не раз сталкивалась с агрессией со стороны Запада, это повод для беспокойства и страха. Путин четко дал понять, что Украина не может стать членом НАТО. Он сказал, что скорее уничтожит Украину, чем позволит этому произойти. Европейцы и американцы ему не поверили, как и украинцы. Мы спровоцировали Путина и начались боевые действия. Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт», — добавил он.

По мнению Миршаймера, РФ действовала стратегически правильно, поскольку после присоединения к РФ Крыма в 2014 году США и ЕС обучали и вооружали украинскую армию, готовя ее к противостоянию с Москвой. При этом профессор отметил, что, понимая, что происходит, Путин еще тогда пытался вести переговоры, но от них отказались.

Также Миршаймер высказался о империалистических мотивах президента РФ, назвав их мифом, который не имеет доказательств и был придуман европейцами, чтобы «переложить вину на Путина».

«Европейцы не хотят признавать, что именно они – вместе с Соединенными Штатами – несут ответственность за эту катастрофу. Поэтому они придумали историю о том, что он империалист, который хочет захватить Украину, территории в Восточной Европе и, в конечном итоге, угрожать Западной Европе. Так он стал злодеем в глазах подавляющего большинства населения Европы и США. Но если следовать моей логике, то именно Запад находится на стороне зла. И, конечно же, Соединенные Штаты и Европа не хотят слышать об этом», — сказал он.

Миршаймер назвал страны ЕС, которые видят в РФ угрозу, «глупыми». Он выразил уверенность, что, если бы в 2008 году и последующие годы Украину не пытались интегрировать в НАТО, то сейчас бы она продолжала существовать в границах 2014 года, то есть Крым по-прежнему был ее частью.