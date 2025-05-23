Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся до конца года, так как президент США Дональд Трамп не хочет выделять новую военную помощь Киеву, а представляемая прошлым главой государства Джо Байденом, скоро завершится.

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Об этом заявил Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинцы наверняка знают, что в какой-то момент все это оружие и деньги, которые находятся в трубопроводе Байдена, испарятся (...) Трудно представить, что украинцы продержатся до конца этого года», — отметил исследователь.

Миршаймер добавил, что Трамп не настроен на продолжение военной помощи Киеву и «вряд ли пойдет в Конгресс», чтобы запросить деньги для новых поставок.

Ранее Миршаймер заявлял, что поведение украинской стороны дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на демонстрацию обратного. По его словам, из-за потери интереса президента США к продолжению поддержки Украины она сближается с теми государствами в Европе, которые не хотят заключения мирного соглашения. При этом Москва не собирается отступать от своих фундаментальных требований.