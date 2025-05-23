МО: РФ в ответ передала 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми Стамбуле, 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"23 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - говорится в сообщении.