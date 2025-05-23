Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми Стамбуле, 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.