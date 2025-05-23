Дроны "КВН" сожгли крутивший башней Т-72М1

Российские дроноводы в ходе охоты на боевую технику врага в районе населенного пункта Елизаветовка (ДНР) поразили ехавший по дороге Т-72М1.

На крыше башни танка были установлены противодронные экраны и системы радиоэлектронной борьбы. Но, как известно, последние абсолютно неэффективны против наших беспилотников-камикадзе, управляемых по оптоволокну.

На видео, размещенном в Telegram-канале Lostarmour, заметно необычное поведение наводчика, который вращал башней, и при заходе со стороны кормы ствол орудия был направлен в сторону БПЛА. Возможно, сидевший за прицелом боевик вспомнил поговорку "из пушки по воробьям", или в автомате заряжания элементарно не было снарядов, но ожидаемого выстрела не последовало, и удар пришелся в крышу моторно-трансмиссионного отсека.

После этого по "семьдесят второму" били еще несколько раз, но из-за того, что на его борту не было снарядов, он просто сгорел.