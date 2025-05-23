ВС России получили возможность взять в охват Купянск

Lenta.ru

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Радьковка позволяет взять в широкий охват Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

ВС России получили возможность взять в охват Купянск
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По его словам, российские войска уже выполняют эту задачу. Он добавил, что если ВС России продолжат продвигаться на юго-запад от этого населенного пункта, украинская группировка может потерять возможность полноценного снабжения своих войск.

Ранее Российская армия взяла под контроль Радьковку в Харьковской области. Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии.

До этого Российская армия взяла под контроль Новую Полтавку Донецкой народной республики. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 400 военнослужащих, два пикапа и три артиллерийских орудия.

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