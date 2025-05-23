Страны Запада боятся российской ракеты "Искандер-М" из-за ее характеристик, пишет InfoBRICS.

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«Политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас перед "Искандером-М", поскольку у них нет ничего, что могло бы сравниться с его относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью», — поделился своей точкой зрения военный эксперт Драго Боснич.

Автор публикации отметил, что жертвами этой российской ракеты в ходе конфликта на Украине стали образцы военной техники Североатлантического альянса, которые на Западе восхваляли как способными повлиять на боевые действия.

По мнению аналитика, "Искандер-М" является кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.

Минобороны РФ 20 мая сообщило, что расчет ОТРК "Искандер" ударом уничтожил до 70 боевиков вооруженных сил Украины в лагере подготовки в Сумской области.

Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили Российской Федерации существенное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов “Искандер-М” существенно возросла с 2023 года, когда военно-промышленный комплекс нарастил выпуск баллистических ракет 9К720.