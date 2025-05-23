Раскрыта главная цель атаки более тысячи дронов ВСУ на Россию

Генерал-майор авиации Герой РФ Сергей Липовой раскрыл главную цель атаки 1177 дронов ВСУ на Россию. По его мнению, Украина пытается массированными атаками дронов расшатать обстановку в России и подорвать авторитет власти. Об этом пишет NEWS.ru.

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Этот вид вооружения Киев применяет исключительно в террористических целях, бьет по гражданским объектам и мирным людям, отметил генерал.

По словам собеседника издания, единственная цель, которую преследуют ВСУ, - спровоцировать недовольство граждан России, вызвать недоверие по отношению к действующей власти.

Киев также надеется надавить на российское руководство и получить преимущество на переговорах, добавил генерал.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в период с 20 по 23 мая уничтожили над территорией России 1177 украинских беспилотников.

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Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не выйдет на границы 1991 или 2022 года.