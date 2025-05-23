Пентагон решил передать управление по делам России, Украины и Евразии

Lenta.ru

Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии в ведение подразделения, которое занимается вопросами Европы и Североатлантического альянса. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на трех бывших чиновников Министерства обороны США и двух европейских чиновников.

Пентагон решил передать управление по делам России, Украины и Евразии
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«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», — говорится в материале.

Согласно данным издания, это не остановит работу и необязательно повлечет за собой увольнение сотрудников, однако перестановка понизит управление, которое до начала этого года было одним из самых важных в американском оборонном ведомстве. Тем не менее подчеркивается, что решение еще не принято окончательно.

Ранее в Пентагоне заявили, что США в последние несколько лет наблюдали, как Россия демонстрировала «некоторые агрессивные возможности на орбите». Утверждается, что сотрудники американского Минобороны наблюдали, как российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием».

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