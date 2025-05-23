Киев просит страну НАТО помочь с модернизацией советских самолетов

Украинские власти могут привлечь шведские компании к модернизации советских самолетов. Как сообщили в Минобороны Украины, самолеты времен СССР могут оснастить современными радарами.

Заместитель министра обороны Украины по развитию авиации Александр Козенко провел встречу со шведской делегацией, которую возглавил представитель компании Saab Томас Линден. Переговоры были посвящены «укреплению авиационных возможностей ВСУ».

На переговорах стороны обсудили модернизацию парка советских самолетов Украины с использованием современной авионики, в том числе шведского производства. Участники встречи говорили о возможном сотрудничестве украинского и шведского оборонно-промышленных комплексов «в контексте реализации этого проекта».

Речь шла об оснащении советских самолетов современными радарами, средствами защиты и радиоэлектронного противодействия. Также на встрече обсуждалась передача Украине самолетов производства Saab и дальнейшего обслуживания этих самолетов.

В конце марта Швеция объявила о передаче Украине 19-го пакета военной помощи на 1,6 миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включал поддержку ПВО Украины артиллерии, спутниковой связи и «морского потенциала».