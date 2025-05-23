Эксперт назвал возможную глубину буферной зоны на Украине

Буферная зона на Украине, о создании которой заявил президент России Владимир Путин, может подразумевать разную глубину в зависимости от типа вооружений, от которого должна защищать. Об этом рассказал Life.ru полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости создания буферной зоны вдоль границы России и Украины. По его словам, Вооруженные силы России эту задачу сейчас решают.

Задача по созданию буферной зоны сформулирована «очень обтекаемо», так как у Украины есть разные виды вооружений, отметил военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Вот те беспилотники, которые до Москвы долетают, они должны долетать или это буферная зона должна исключить? Если исключить, значит, Украину всю надо зачищать до западных границ. (…) Если бы мне было приказано создать буферную зону, которая исключает атаку любым вооружением по территории моей страны, я бы создавал такую километров на 800», - пояснил он.

При этом полковник в отставке отметил, что буферная зона для защиты от ствольной артиллерии потребует глубину 50 километров, а если речь идет о тактических ракетах, то 100 километров.

«Но сейчас почему-то начинают вести речь о зоне глубиной 30 километров. А дальше как мы считаем эти 30 километров? 15 к нам, 15 к ним? (…) Сейчас создание буферной зоны - вот это вопрос такой, я бы сказал, обсуждаемый. Это вопрос для переговоров», - заключил Тимошенко.

Ранее стало известно, что небольшое село Юнаковка в Сумской области стало местом ожесточенных боев, так как переход его под контроль российских военных может создать серьезные проблемы Вооруженным силам Украины. При этом наступление в этом районе проводится для создания безопасной буферной зоны и пресечения провокаций со стороны ВСУ.