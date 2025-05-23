«Заставить бояться»: что приготовили снайперы РФ для ВСУ

Группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ведет свою службу почти с самого начала спецоперации. Бойцы действуют как вблизи позиций противника, так и на расстоянии, выполняя важную задачу прикрытия пехоты, групп подвоза и эвакуации. О буднях снайперов рассказали РИА Новости.

Дистанция до целей — тысячи метров

Группу тяжелых снайперов еще в апреле 2022 года создал морпех с позывным Ярый — он имеет звание Героя России. К январю 2023 года на счету военного было уже более 100 уничтоженных противников, а у всей группы к тому моменту перевалило за 600. Ярый служит образцом для своих подчиненных благодаря своей выдержке и мастерству.

Боец группы с позывным Шума сейчас является первым номером в снайперской паре. Мужчина всегда мечтал стать военным снайпером, а каждую задачу воспринимал как своеобразный экзамен. Начинал свой путь он со стрелка группы прикрытия.

«Отправили как-то на позицию. Дистанция — 1620. Сидели часами, противник не высовывался, было непривычно тихо. Первый номер решил немного отдохнуть, чтобы глаза не замылились. Я же взял винтовку — понаблюдать через прицел. И тут выглянул враг. Сообщил старшему — тот скомандовал отработать. Если бы менялись местами, упустили бы время. Нажал на спуск — не промахнулся», — рассказал Шума.

На следующем боевом выходе боец скорректировал цель на 1800 метров. Уже в октябре 2023 года он получил свою первую винтовку и стал первым номером. Его цели обычно находились в движении, а дистанция была — не менее километра. Шуме досталась винтовка Ярого — когда тот ушел на повышение.

Военные украинской армии, понимая, что на стороне российских войск есть профессиональный снайпер, не жалеют снарядов. Однажды они даже вызвали два вертолета, но те не нанесли ущерба подразделению. В тот момент бойцы прикрывали эвакуацию раненных при штурме одного из населенных пунктов.

«Снайперская тактика — не только поразить цель, но и заставить противника бояться сделать лишний шаг», — отметил военнослужащий.

Одно из самых сложных в снайперской работе — добраться до позиций. Порой военным приходится преодолевать открытые участки, где не спрятаться от дронов. В одну из вылазок Шума и его второй номер с позывным Диктор не смогли скрыться от беспилотника — они отделались осколочными ранениями.

«Мне наложили шину, на следующие сутки до точки эвакуации добрел сам. А вот сослуживец неходячий, его тащили на носилках. Мне повезло — обошлось без происшествий. Диктору же с сопровождающими досталось — по ним и танк бил, и дроны… Одного подранило, но, несмотря на все, дошли. И затем нас вывезли в госпиталь», — сказал Шума.

Несколько месяцев военный восстанавливался от ранения, однако пару недель назад он вернулся в зону боевых действий. Снайпер отметил, что «работать в любом случае надо».

Множество нюансов

Сейчас Шума работает в паре с тату-мастером из Санкт-Петербурга — боец носит позывной Кольщик. Мужчина собирался на спецоперацию еще с весны 2022 года, однако так и не дождался повестки. При этом у военного имелся большой опыт — 15,5 лет он служил в спецназе.

«Парни, с которыми я служил, там оказались с первых дней. И я не стал терять время даром: сумку в зубы — и в военкомат. По совету товарища записался в 155-ю бригаду», — рассказал он.

Перейти в снайперы он решил во время нахождения в госпитале. Кольщик служит корректировщиком, однако при необходимости должен в любой момент взяться за снайперскую винтовку. При стрельбе нужно учитывать много нюансов — ветер, рельеф, уметь отличать реальность от миражей, которые тоже иногда встречаются. Решения нужно принимать молниеносно, а позиции — оперативно менять.

Одно из главных правил снайперов — оставаться незамеченным противником. Однажды военным поручили уничтожить пулеметчика, который засел на перекрестке дорог. Бойцы справились с задачей, но командование Вооруженных сил Украины направило туда нового. Ликвидировать удалось и его, как и последующие ротации — на позиции снайперы пробыли десять дней.

Борьба с дронами

Однако у снайперов не только винтовки — другой незаменимой вещью является ручной пулемет Калашникова (РПК). Как отметил снайпер с позывным Бурят, он нужен, чтобы отбиваться от крупных дронов. Однажды вместе с сослуживцем Иванычем они помешали удару целого роя беспилотников: сбить удалось семь из них.

За годы службы Бурят побывал на многих участках фронта, но тяжелее всего пришлось на Харьковском направлении.

«Столько FPV-дронов не встречал нигде. И убежать сложно — кругом все заминировано. Шансы не "затрехсотиться" минимальны. Мой напарник Моряк подорвался на "Лепестке". Помощь ему оказал, стали ждать подходящего момента. Выползали оттуда целую неделю. Вытаскивали нас штурмовики — было непросто, но справились», — вспомнил боец.

На задаче снайперы могут находиться неделями. Провизию обычно берут на несколько дней, а уже после их снабжает группа подвоза. Как уточнил боец с позывным Казах, кроме личной экипировки и оборудования приходится нести по 30 кг груза.

Командир подгруппы снайперов с позывным Риф отметил, что снайперы также занимаются эвакуацией и прикрытием. Много таких случаев было в Курской области — противник наступал, а военные сдерживали его своим прицельным огнем.

«К примеру, на Краснояружском направлении были перепады рельефа, вплоть до 80-85 градусов. До противника — сто метров, иначе штурмовиков не прикрыть. На каждом направлении свои нюансы, подготовка к задаче — один из самых важных этапов в нашей работе», — сказал Риф.

Сейчас вместе с другими подразделениями группа тяжелых снайперов продолжает отбивать атаки украинской армии в приграничье. Пораженных целей — давно больше тысячи. При этом на вопрос о том, что чувствуют военные, когда нажимают на курок, они отвечают коротко: «Отдачу оружия».