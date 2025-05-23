Дом в Ельце и закрытые аэропорты: Россию за неделю атаковали более полутора тысяч БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 30 авиационных бомб JDAM, 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 548 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 548 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 984 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.