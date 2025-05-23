Вина за массовые атаки беспилотниками регионов России лежит на западных странах, и прежде всего на Европе, которая хочет сорвать и планы Москвы, и планы Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Царьград».

Массированная атака дронов на Россию происходит не из-за того, что украинский ВПК нарастил их производство, а из-за поставок его западных союзников, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Запад в два раза, а то и в три раза больше предоставляет Украине этого оружия. И делает это прежде всего Европа. Вся вина в активизации ударами беспилотников 100% лежит на Европе, потому что она хочет сорвать и планы России, и планы США об установлении сначала режима прекращения огня, а потом утверждении меморандума и установлении перемирия», - заявил Баранец.

По его мнению, Европе «не нужен мир» и она «получила большую пощечину», когда президент США Дональд Трамп не пустил Брюссель за стол переговоров между Россией и Украиной.

В свою очередь Герой России генерал-майор Сергей Липовой уверен, что регулярными атаками беспилотников Украина пытается обеспечить себе более выгодную позицию перед началом переговоров.

«Сначала планировали сесть за стол переговоров с козырями в виде Курской области, атомной электростанции в Курчатове, но у них это не получилось. Сейчас они пытаются набрать хоть мелких козырей. (…) Всем понятно, что Украине мир не нужен», - констатировал он.

Сегодня Минобороны России сообщило, что ночью российскими военными было уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. При этом вне зоны проведения специальной военной операции были сбиты 788 БПЛА. А в ночь на 22 мая над российскими регионами были уничтожены 105 дронов. При этом 35 из них были перехвачены над Московским регионом.