ВСУ дважды за день пытались атаковать Энергодар с помощью беспилотников

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дважды за день пытались атаковать беспилотниками город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.

"Сегодня зафиксировано две попытки ВСУ атаковать Энергодар дронами. В результате повреждено дорожное полотно на въезде в город и одна из кровель дома в СОТ "Энергетиков". Пострадавших нет", - написал он.

Как отметил Пухов, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию в городе, службы и предприятия работают в штатном режиме.