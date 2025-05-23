Российские бойцы взяли под контроль Радьковку в Харьковской области в ходе специальной военной операции. Об этом в пятницу, 23 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, это произошло в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

Российские военные с 17 по 23 мая нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

Ранее сообщалось, что российские войска атакуют последние опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Пилоты, ракетчики и операторы дронов ВС России также атаковали цели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях.

Тем временем президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин рассказал, что буферная зона безопасности появится вдоль границы нашей страны с Украиной. Российские вооруженные силы уже занимаются исполнением приказа по ее формированию.