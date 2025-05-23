Полковник раскрыл значение боев за Купянск

Контроль над Купянском обеспечит российским военным кратчайший путь к харьковскому промышленному району, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что это позволит сформировать зону безопасности.

«Купянск был занят еще в начале конфликта, но мы оставили его в 2023 году. Теперь снова забираем контроль. Купянск — это кратчайший путь в харьковский промышленный район. Это также один из логистических центров», — сказал полковник.

Он объяснил, что нарушение логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к уничтожению всей группировки на харьковском направлении. Кроме того, по словам Матвийчука, у России появится возможность создать зону безопасности у своих границ.

«Туда переброшены несколько бригад ВСУ, также там находятся радикалы-националисты. Так что, думаю, противник будет ожесточенно биться за этот населенный пункт», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские военные начали бои за город Купянск Харьковской области. Штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.