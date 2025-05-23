Военкор: ВС России атаковали цели в Одессе неизвестными дронами

Военкор Юрий Котенок сообщает в своем Telegram-канале, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны.

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На применение неизвестных БПЛА жалуются в местных пабликах.

"Сообщается, что данные аппараты визуально схожи с "Ланцетом", но имеют больший размер и усиленную боевую часть. Пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых укронацистам "Гераней", - уточняет журналист.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что ВС России практически вдвое увеличили боевую часть "Гераней". Теперь она весит не 50, а 90 кг. Заряд является кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательным.

Он позволяет дрону пробивать стены и перекрытия, разлетаться на осколки, создавать мощную взрывную волну и воспламенять участки поражения.