Французский VAB подорвали через открытый кормовой люк
На одной из автомобильных дорог Харьковской области было замечено передвижение находящегося на вооружении формирований киевского режима бронетранспортера VAB французского производства.
Двигавшийся на большой скорости БТР был атакован российским дроном-камикадзе. Как сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ, по вражеской цели отработали расчеты группировки войск "Запад".
Первый беспилотник попал в крышу боевой машины, после чего она лишилась возможности двигаться дальше. Позже ее добил другой БПЛА, влетевший в десантное отделение через открытый кормовой люк. Сильный взрыв нанес серьезные повреждения.
По разным данным, ВСУ получили две с половиной сотни VAB, из них потеряно более семи десятков.