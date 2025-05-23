Французский VAB подорвали через открытый кормовой люк

На одной из автомобильных дорог Харьковской области было замечено передвижение находящегося на вооружении формирований киевского режима бронетранспортера VAB французского производства.

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Двигавшийся на большой скорости БТР был атакован российским дроном-камикадзе. Как сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ, по вражеской цели отработали расчеты группировки войск "Запад".

Первый беспилотник попал в крышу боевой машины, после чего она лишилась возможности двигаться дальше. Позже ее добил другой БПЛА, влетевший в десантное отделение через открытый кормовой люк. Сильный взрыв нанес серьезные повреждения.

По разным данным, ВСУ получили две с половиной сотни VAB, из них потеряно более семи десятков.