Тайвань намерен создать подразделения беспилотников

Тайвань намерен уже в этом году создать подразделения беспилотников, внедрив БПЛА и в состав своих военно-морских сил. Об этом заявил министр обороны острова Веллингтон Ку, пишет The Wall Street Journal.

По словам Ку, в рамках подготовки к потенциальному вторжению Китая морская пехота Тайваня уже преобразовала некоторые танковые и артиллерийские батальоны в отряды беспилотников.

«Эти шаги соответствуют переходу от фокуса на традиционных силах к наращиванию возможностей, призванных заставить Китай дважды подумать, прежде чем атаковать», - отметил он.

При этом в интервью американским СМИ Веллингтон Ку заявил, что пока не видит риска неизбежного вторжения Китая, пишет The New York Times.

«Мы считаем, что на данный момент уровень угрозы находится между средней и высокой интенсивностью. И этих показателей пока недостаточно, чтобы сделать вывод о намерении атаковать Тайвань», - подчеркнул он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. А США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.

При этом ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Пекин осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.