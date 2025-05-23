Европейские политики могут заработать на рынке вооружений

Европейские политики, владея конфиденциальными сведениями о военных контрактах, могут приобретать акции компаний, занимающихся производством вооружений. Об этом заявил экс-подполковник армии США, политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».

Подчеркивается, что компания Rheinmetall, базирующаяся в Германии, занимается производством оружия как для Украины, так и для Германии. С 2022 года акции компании выросли более чем на 1000%, а с начала 2025 года — еще на 250%.

«Конечно, это легальные финансовые операции и прибыль. Но если нужные люди знают, что Rheinmetall получит контракт на строительство завода, возможно, они узнают об этом заранее», — указал Расмуссен.

В немецком издании Handelsblatt ранее было опубликовано исследование, согласно которому чистая прибыль немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG после уплаты налогов за первый квартал 2025 года составила 108 миллионов евро. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о том, что компания Rheinmetall планирует переориентировать два своих гражданских предприятия, которые специализируются на производстве компонентов для автомобильной промышленности и возобновляемых источников энергии, на выпуск военной продукции и боеприпасов. Кроме того, в рамках этого процесса компания также забирает из гражданского сектора квалифицированных специалистов.