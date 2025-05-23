Финляндия станет полигоном НАТО для тестирования БПЛА

Финляндия выбрана НАТО в качестве тестового полигона для запуска больших разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

По информации издания, альянс сейчас подыскивает вторую базу для БПЛА, помимо Сицилии, однако решение о ее строительстве пока не принято.

В НАТО планируют провести эксперимент с запуском беспилотников из Финляндии. Он будет идти в течение нескольких недель в июне на авиабазе «Пирккала». Беспилотные летательные аппараты впервые будут пониматься в воздух не с базы в Сицилии.

«Финляндия заинтересована в наличии базы и предложила НАТО свои аэродромы. «Пирккала» считается наиболее подходящим из них. База также может быть интересна Норвегии и Польше», - отмечается в статье.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. При этом финская группа компаний Summa Defence Group заявила о намерении начать совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Киева и НАТО.