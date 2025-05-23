Украина рискует потерпеть полное поражение, если не захочет договариваться с Россией, сообщает американское издание 19FortyFive.

Если Трамп и Путин дали оптимистичные комментарии после состоявшегося между ними телефонного разговора, то со стороны европейских и украинских лидеров прозвучали тревожные высказывания.

"Их беспокойство вполне обоснованно - но не потому, что их позиции тверды или логичны. Скорее, именно европейское и украинское нежелание признать очевидные реалии заставляет их расходиться с мнением Трампа", - пишет 19FortyFive.

И это серьезная проблема для Украины, отмечает издание.

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Конфликт не зашел в тупик, Россия продолжает побеждать. Неделю назад в New York Times писали, что украинские потери могут иметь катастрофические последствия, так как в конфликтах на истощение постепенные успехи могут предвещать прорыв, если у проигравшей стороны закончатся войска и боеприпасы, и ее оборонительные линии окончательно рухнут.

"Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная украинская армия может продолжать воевать бесконечно, теряя тысячи солдат каждый месяц и избегая при этом прорыва линий обороны или восстания войск, - они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку. Никто не может нести такие потери и вечно сражаться, как роботы", - пишет 19FortyFive.

Также Украине необходимо принять тот факт, что пакет помощи Байдена на сумму 61 миллиард долларов от мая 2024 станет последним, и после него американская помощь больше не поступит. Европа явно не сможет компенсировать отсутствие американской военной помощи самостоятельно, поэтому Украина продолжит слабеть, в то время как Россия будет становиться сильнее, отмечает издание.

"По мере приближения летней кампании все отчетливее проявляется угроза утраты Украиной способности к эффективной обороне", - сообщает 19FortyFive.

Единственное, что имеет хоть какой-то военный или дипломатический смысл на данном этапе - это признать, что у Украины нет шансов на успех, так как у Запада нет ни возможностей, ни рычагов давления, чтобы заставить Россию пойти на какие-либо уступки указывает издание.