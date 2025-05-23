Залужный заявил, что Украина отстает от России на поле боя

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. Об этом в пятницу, 23 мая, заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

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По его словам, Украина не может стабильно развивать и расширять инновации даже в тех областях, где ранее опережала Россию. Также он подчеркнул, что страна зависит от внешней поддержки, поскольку ее технологические решения «не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания».

Кроме того, Залужный отметил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов.

— Враг нас уже обогнал, и мы отстаем. И об этом надо честно говорить, — заявил посол.

Он добавил, что Украина стремится заставить Россию прекратить боевые действия и согласиться на условия Киева, которые могут стать основой для подписания мирного соглашения, передает Lenta.ru.

Ранее Валерий Залужный заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Украине не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры России и Украины по урегулированию конфликта «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории. При этом президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми.