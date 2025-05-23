Глава ПМР назвал искусственной заморозку переговоров Тирасполя и Кишинева

Некоторые политики под предлогом военных действий на Украине пытаются не допустить созыва формата «5+2», однако приостановка переговоров между Тирасполем и Кишиневом искусственная. Об этом заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос силовым путем, но не смогли этого сделать.

Для переговоров по урегулированию ситуации был создан формат «5+2». В нем участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

По словам главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, он считает искусственными отговорки, что нельзя собрать формат «5+2» из-за военных действий на Украине.

«Есть желание определенной группы политиков не допустить созыва формата «5+2». Я это вижу. Естественно, мы выступаем за продолжение данного формата, за продолжение переговорного процесса», - отметил он.

Красносельский обратил внимание на то, что в Приднестровье работает Объединенная контрольная комиссия (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре, где за одним столом сидят представители Украины, России, Молдавии, Приднестровья и ОБСЕ.

Он отметил, что необходим переговорный процесс, «если мы думаем об урегулировании, а не о заморозке данного конфликта», однако «молдавская сторона исключает такую возможность».