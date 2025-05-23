Раскрыты подробности дела о сбитом истребителем F-16 украинском Су-27

Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит «дружественным огнем» самолета F-16, переданного им США. Так утверждает российский Telegram-канал «Воевода вещает».

«28 апреля сбит Су-27 бн (бортовой номер, — прим. "Ленты.ру") 36 синий. Напомню, капитан Клубникин был сбит дружественным F-16», — сообщает источник.

Других подтверждений этой информации нет.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Военно-космические силы РФ сбили украинский истребитель Су-27.