Раскрыты подробности дела о сбитом истребителем F-16 украинском Су-27
Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит «дружественным огнем» самолета F-16, переданного им США. Так утверждает российский Telegram-канал «Воевода вещает».
«28 апреля сбит Су-27 бн (бортовой номер, — прим. "Ленты.ру") 36 синий. Напомню, капитан Клубникин был сбит дружественным F-16», — сообщает источник.
Других подтверждений этой информации нет.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что Военно-космические силы РФ сбили украинский истребитель Су-27.