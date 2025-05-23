Российский удар ракетой "Искандер-М" по полигону подготовки боевиков ВСУ в Сумской области раскрыл острые противоречия в командовании вооруженных сил Украины, пишет InfoBRICS (IB).

Этот удар Вооруженных сил России выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали "бессмысленными приказами и ненужными жертвами", поделился своей точкой зрения военный эксперт Драго Боснич.

Минобороны РФ 20 мая сообщило, что расчет ОТРК "Искандер" ударом уничтожил до 70 боевиков вооруженных сил Украины в лагере подготовки в Сумской области.

ВС РФ нанесли удар по лагерю с инструкторами из НАТО

Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили Российской Федерации существенное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов “Искандер-М” существенно возросла с 2023 года, когда военно-промышленный комплекс нарастил выпуск баллистических ракет 9К720.