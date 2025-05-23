Украинский посол в Британии и бывший глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991-го или 2022 года. Об этом сообщили украинские СМИ.

Залужный выступил на форуме, посвященном украинскому оружию. Он заявил, что у России достаточно ресурсов, сил и средств для наступательных действий.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», - заявил Залужный участникам форума.

Экс-глава ВСУ подчеркнул, что Украина сталкивается не только со сложной экономической ситуацией, но и с «острым дефицитом человеческих ресурсов». По его мнению, единственный шанс Украины - это ведение высокотехнологичных боевых действий, в которых используется «минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды».

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года «без Крыма и без какой-то части Донбасса», если бы соблюдала договоренности и шла на сотрудничество.

Как отметил Лавров, для сохранения прежних границ украинские власти должны были соблюдать Минские договоренности. Он также отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Украина приняла документ, по которому Киев отказывался от вступления в НАТО. Однако позже под влиянием Лондона украинские власти отказались от соглашения, подчеркнул министр.