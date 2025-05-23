ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области

Ранним утром 23 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

© ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА

По его данным, атака привела к повреждениям на территории частных предприятий: в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, также пострадали кровля и стеклопакеты гаражей и складов. Одно из гаражных сооружений было полностью разрушено.

Повреждения также затронули спортзал детско-юношеской спортивной школы Рыльска и остекление в двух квартирах многоквартирного дома. В результате удара возникли перебои с электроснабжением, однако аварийные службы оперативно восстановили подачу электроэнергии.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, глава района координирует ликвидацию последствий. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных объектов.

Хинштейн назвал атаку ВСУ «подлым ударом по гражданской инфраструктуре»