ВС РФ нанесли удар по лагерю с инструкторами из НАТО

Утром 23 мая был нанесен удар по военному объекту в Черниговской области.

"Прилет был в 07:45. Не в город - хотя там тоже есть, что бить, - а в пригород. Взрыв и последующую детонацию слышали у села Гончаровское. Там находится танковый полигон, а пионерлагерь по соседству давно переоборудовали в военную базу. На ней в 2014-2015 годах обучали танкистов для АТО", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Сейчас программа обучения расширилась: в Гончаровском готовят экипажи и для другой гусеничной и колесной бронетехники.

Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

"Давно поступает информация, что инструкторами в лагере работают офицеры из Европы", - добавил Лебедев.

В ночь на 23 мая Черниговскую область плотно обрабатывали БПЛА "Герань". Воздушную тревогу в регионе объявили в 02:22, до утра не прекращались сообщения о дронах, группами и поодиночке летящих с разных направлений, и взрывах в Нежинском районе и у Прилук. В 06:50 ПВО сообщила о 10 дронах над Черниговом.