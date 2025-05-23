Российские военные рассказали о «черных вдовах» и «мальвинках» — секс-работницах — после ночи с которыми солдат находят мертвыми. При этом, по мнению командира взвода с позывным «Бист», большинство бойцов осознает, что таким женщинами нужны только деньги.

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— Я видел, когда женщина выходила замуж два или три раза за штурмовиков. При среднем его сроке жизни можно успеть выскочить замуж три или четыре раза за год, — рассказал командир о «черных вдовах».

«Мальвинками» называют секс-работниц, которые работают на разведку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они выпытывают у бойцов важные данные, которые потом передают украинцам. Нередко солдата, который провел ночь с «мальвинкой», находят мертвым.

— Обычно говорят, что если ты будешь спать с украинкой, то есть риск, что живым можешь не вернуться. Но думаю, что говорят так не из-за агентов ВСУ, а чтобы солдат не начал все время пить, ходить к проституткам, — цитирует «Биста» Lenta.ru.

До этого пленный украинский боец рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины служат в основном люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось. Он также добавил, что на улицах украинских городов сейчас почти нельзя увидеть молодых людей.

Недавно солдат украинской армии по ошибке зашел к военным Вооруженных сил России за сигаретами. Все случилось ночью в населенном пункте Новооленовка. Бойцу ВСУ не сказали о том, что село уже зачищено российскими солдатами.