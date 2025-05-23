Оценена вероятность военного переворота на Украине

Вспышки недовольства действиями командования в Вооруженных силах Украины на данном этапе не приведут к путчу. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что украинские войска являются «регулярной армией, где очень мощно работают спецслужбы».

«Где огромный активный элемент: это националисты, бандеровцы из западных областей. Там большое количество ветеранов, которые, может быть, озлоблены, но русских ненавидят сильнее, чем своих командиров», - пояснил он.

По мнению Шурыгина, время от времени в Вооруженных силах Украины могут наблюдаться вспышки недовольства, но «ни к каким серьезным последствиям для киевского режима это не приведет».

Ранее украинский военнослужащий Александр Терези, попавший в плен к российским бойцам, рассказал, что командование обмануло его и его сослуживцев при отступлении в Курской области, так и не прислав за ними команду, которая помогла бы им покинуть позиции.

В свою очередь подавший в отставку командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин публично заявил о том, что командование украинской армии неоднократно подвергало личный состав высокому риску и у него «складывалось впечатление, что их просто пытаются стереть».