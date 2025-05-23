Российский посол в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон поддерживает украинские ВМС с целью ограничить Черноморский флот РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Келин отметил, что Британия пытается подавить российский флот уже долгое время - началось это еще до старта спецоперации. По словам дипломата, во время СВО Лондон снабжал Украину противокорабельными ракетами и помогал создавать флотилии безэкипажных катеров.

«Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что даже британские СМИ писали о привлечении британских специалистов к планированию украинских операций на Черном море. Келин указал, что морское сотрудничество обозначено как перспективная область в новом соглашении Британии и Украины.

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Соглашение о 100-летнем партнерстве между Киевом и Лондоном было подписано 16 января. Документ предполагает углубление связей Лондона и Киева в сферах безопасности, обороны, науки, энергетики и торговли. В британском правительстве подчеркивали, что договор усилит военное сотрудничество с Украиной в морской сфере «посредством новой структуры по укреплению безопасности Балтийского и Черного морей».

Также соглашение «объединит экспертов» для развития научного и технологического партнерства двух стран в областях здравоохранения, агротехнологий, космоса и беспилотников, а также в рамках учебных проектов. Кроме того, документ закрепляет за Британией статус «предпочтительного партнера» для украинского энергетического сектора, добычи полезных ископаемых и производства экологически чистой стали.