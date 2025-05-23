Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы подразделения никогда не берут в плен наёмников, приехавших в зону проведения спецоперации воевать на стороне украинских войск.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось», — приводит слова военного РИА Новости.

При этом в отношении желающих сложить оружие бойцов ВСУ действует приказ сохранять им жизнь. Алаудинов подчеркнул, что весомую часть ВСУ составляют насильно мобилизованные граждане, которые добровольно не стали бы воевать против России.

Ранее бразильский наёмник Габриэль Феррейра Силва был ликвидирован бойцами армии России на территории Сумской области.