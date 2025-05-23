СВО повысила интерес к российскому вооружению

Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ФСВТС России в ходе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

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"Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства", - сказали в ФСВТС.

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Там уточнили, что в числе обсуждаемых с зарубежными партнерами и реализуемых проектов - производство на территории заказчиков БПЛА, высокоточных средств поражения и стрелкового оружия, совместная разработка бронетехники с адаптацией российских боевых модулей различного калибра на шасси заказчиков.

Кроме того, обсуждаются проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения и адаптации российских новейших авиационных управляемых ракет к самолетам стран-партнеров. Также планируется оказывать содействие в строительстве центров по ремонту и обслуживанию российской бронетанковой техники и средств ПВО.