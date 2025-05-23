Украинский военнопленный Виталий Мелокост заявил, что в основном в ВСУ служат граждане в возрасте старше 45 лет.

Об этом пишет ТАСС.

«За 45 (лет — RT), молодёжи нет», — подчеркнул взятый в плен военный.

При этом Мелокост добавил, что молодые люди исчезли и с улиц городов.

Ранее стало известно, что число граждан Украины, которых можно отнести к возрастному понятию молодёжь, сократилось на 2,3 млн человек с 2022 по 2024 год.

Замдиректора Института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун заявил, что необходимо мобилизовать на Украине молодёжь в возрасте 18—25 лет.