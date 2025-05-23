Великобритания испытала Javelin на рекордной дальности

Сухопутные войска Великобритании провели первые испытания легкой прицельно-пусковой установки Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Цель поразили на рекордной дальности, пишет Defense News.

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«Испытания, которые были проведены на этой неделе, включали в себя поражение цели на расстоянии четырех километров, что было впервые для более легкой и компактной системы вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что LWCLU на 30 процентов меньше и на 25 процентов легче прошлой версии пусковой установки. Производитель заявляет, что новое изделие обладает «удвоенными возможностями» обнаружения и распознавания целей. LWCLU совместима с любыми вариантами ПТРК Javelin.

В апреле издание 19FortyFive писало, что российский ПТРК «Корнет» вдвое превосходит американский Javelin по дальности стрельбы. Модификация «Корнет-ЭМ» может поразить цель на дальности 8 километров.