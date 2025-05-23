Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемому для атак на Курскую область.

Он отметил, что речь идет о сумском направлении. ВС РФ движутся в сторону Юнаковки, где сосредоточена логистика и транспорт украинских военных.

Дандыкин также объяснил важность контроля над этой точкой.

«Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы», — пояснил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Он предположил, что Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону.