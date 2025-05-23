Подполье обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании жителей Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) в качестве живого щита. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВСУ размещают склады с вооружением и с БК на первых этажах жилых домов в Краматорске. При этом мирных жителей из таких домов не эвакуируют», — заявил собеседник агентства.

В подполье добавили, что на протесты гражданского населения следует агрессивная реакция.

Ранее подпольщики рассказали, что украинские военные в районе Купянска Харьковской области массово покидают свои позиции из-за «бездарного командования», отсутствия боекомплекта и обеспечения.